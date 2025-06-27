Isparta'da Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Şahıstan 28 Adet Ele Geçirildi

Isparta'da Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Şahıstan 28 Adet Ele Geçirildi
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 2 şahıstan toplam 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motorize timler ve narkotik ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirdiği uygulamada şüphelilerin üzerinde arama yaparak, uyuşturucu maddeye el koydu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 2 şahıstan 28 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün 12.00 ile 17.30 saatleri arasında Keçiborlu ilçesinde kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Motorize Yunus Timleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı uygulamada 48 araç ile 126 şahıs denetlendi. Denetimler sırasında 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda toplam 28 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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