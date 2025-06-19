Isparta'da Şarampole Devrilen Araçta Yangın Çıktı

Isparta'da Şarampole Devrilen Araçta Yangın Çıktı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı şarampole devrildi ve alev aldı. Yaralı halde araçtan çıkmayı başaran sürücü hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü, yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Fakılar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından otomobil bir anda alev aldı. Sürücü Bayram S., alev alan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bayram S.'yi ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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