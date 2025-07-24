Isparta'da Ruhsatsız Av Tüfeği ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Isparta'da Ruhsatsız Av Tüfeği ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da gerçekleşen denetimlerde ruhsatsız av tüfeği ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu suçundan aranan bir şüpheli de yakalandı.

Isparta'da ruhsatsız av tüfeği ve sentetik kannabinoid ele geçirildi, uyuşturucu suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, kent merkezinde 122. Cadde üzerinde yürüttükleri denetimlerde 1 ruhsatsız av tüfeği ve 12 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan bir şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zam talebi dudak uçuklattı: Memur-Sen yüzde 88 artış istedi

Memurların maaş zammı talepleri belli oldu!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'dan Türkiye'ye uzanan cinayet! 41 yıl sonra yara izi katili ele verdi

Almanya'dan Türkiye'ye uzanan cinayet! 41 yıl sonra yara izi ele verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.