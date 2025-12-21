Isparta'da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 34 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 25 bin 870 kişi sorgulanırken, 12 bin 719 araç kontrol edildi. Denetimlerde kusuru bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 34 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - ISPARTA