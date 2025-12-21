Haberler

Isparta'da son bir haftada 34 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Isparta'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde 34 aranan şahıs yakalandı. Son bir haftada 25 bin 870 kişi sorgulanırken, 12 bin 719 araç kontrol edildi.

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 34 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 25 bin 870 kişi sorgulanırken, 12 bin 719 araç kontrol edildi. Denetimlerde kusuru bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 34 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
