Haberler

Isparta'da son bir haftalık polis denetimlerinde 52 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Isparta genelinde polis sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 19,725 kişi sorgulandı, 10,946 araç kontrol edildi ve 52 aranan şahıs yakalandı. Denetimler sırasında 5 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Isparta il genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 4–10 Ocak tarihleri arasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 19 bin 725 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 52 kişi yakalandı. Ekipler tarafından 10 bin 946 araç kontrol edildi, kusurlu sürücülere ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. Denetimler sırasında ayrıca 5 ruhsatsız silah ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - ISPARTA

