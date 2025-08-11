Isparta'da Park ve Bahçelerde Denetim Yapıldı

Isparta'da Park ve Bahçelerde Denetim Yapıldı
Güncelleme:
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 6 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Toplam 294 kişi sorgulanırken, 18 araç kontrol edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün gecesi il genelinde 10 farklı noktada park, bahçe ve mesire alanlarında denetim yaptı. Denetimler sırasından kusurlu bulunan 6 araç sürüsüne cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün saat 21.15 ile 00.00 arasında, il genelinde park, bahçe ve mesire alanlarında geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirdi. 10 farklı noktada yapılan denetimlerde toplam 294 kişi sorgulanırken, 18 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında kusurlu bulunan 6 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
