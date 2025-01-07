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Isparta'da Otomobilinde Yanarak Hayatını Kaybeden Adamın İntihar Girişimi

Isparta'da Otomobilinde Yanarak Hayatını Kaybeden Adamın İntihar Girişimi
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Isparta'da bir otomobil içinde yanarak hayatını kaybeden Salih Ö.'nün, aracın içinde kendine zarar vermeye çalıştığı ancak son anda vazgeçip çıkmaya çalışırken sıkıştığı belirlendi. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye intikal etmesiyle çözümlendi.

Isparta'da alevler içinde kalan otomobilinde yanarak hayatını kaybeden adamın, aracın içinde kendisini ateşe verdiği ancak son anda vazgeçip çıkmaya çalışırken içeride sıkıştıktığı belirlendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Köy Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Ö'nün idaresindeki 32 AEK 777 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Ö'nün aracında sıkıştıktan sonra çıkamadan yanarak hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri ise sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Salih Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Son anda vazgeçti ama kurtulamadı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Salih Ö'nün henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içinde kendini ateşe verdiği tespit edildi. Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Ö'nün intihar girişiminden vazgeçerek camı kırıp araçtan çıkmaya çalıştığı ancak sıkıştığı için yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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