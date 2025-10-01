Isparta'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 5 Yaralı

Isparta'da iki otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yan yatan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Fatih Mahallesi 203. Cadde ile 4526. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huzeyfe M.K. idaresindeki 52 HY 333 plakalı otomobil, Büşra Ceren S. yönetimindeki 59 FB 452 plakalı Citroen marka otomobil ve İbrahim M.'nin kullandığı motosiklet sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Citroen marka otomobil yan yattı. Kazada sürücüler Huzeyfe M.K., Büşra Ceren S., İbrahim M. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan yatan otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA