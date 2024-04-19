Isparta'da Otomobil Tabela İle Çarpışarak Takla Attı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tabela ile çarpışarak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tabelaya çarparak takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Keçiborlu ilçesine bağlı Yağbasan kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medine Porsuk (37) idaresindeki 03 F 0360 plakalı Kia marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu anayoldan çıkıp yol kenarındaki tabelaya çarparak takla attı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Porsuk'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı. - ISPARTA