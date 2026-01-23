Haberler

Kontrolden çıkan Tofaş şarampole devrildi: 5 yaralı
Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir İlçesi Haymana köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban G. (33) idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Şaban G., Kamile G. (53), Baran G. (18), Halis Mers G. (11) ve Güven G. (18) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

