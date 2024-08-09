Isparta'da otomobil kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Isparta-Gönen Karayolu Göltaş Çimento Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Hüseyin Çetin hakimiyetindeki TOFAŞ marka 03 LS 122 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çetin'in yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA