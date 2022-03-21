Isparta'da otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı - Haberler

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Isparta'da otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı

Isparta'da caddeye kontrolsüz olarak çıkan otomobilin seyir halinde olan itfaiye aracı ile çarpışması güvenlik kameralarına yansıdı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da caddeye kontrolsüz olarak çıkan otomobilin seyir halinde olan itfaiye aracı ile çarpışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Isparta 143. Cadde ile 110. Cadde kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.K. idaresindeki 32 AT 022 plakalı otomobil, ara sokaktan kontrolsüz şekilde caddeye çıkınca, o sırada kendi yolunda ilerlemekte olan seyir halindeki itfaiye aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 32 AT 022 plakalı otomobil savrularak caddeye çıkmakta olan T.G.'nin kullandığı 24 AP 085 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay üzerine itfaiye ekipleri araçlarından inerek hızla kazazedelere yardım etti ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada 32 AT 022 plakalı aracın sürücüsü E.K. hafif şekilde yaralandı. Olay üzerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralandığı belirlenen E.K.'ye olay yerindeki ilk müdahalesini yaptıktan sonra E.K.'yi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. E.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ISPARTA

Isparta'da otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı

Isparta'da otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı

Isparta'da otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı

Isparta'da otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı

Isparta'da otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı

Isparta'da otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Isparta, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

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