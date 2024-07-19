Isparta'da otomobil ile patpatın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Isparta'da otomobil ile patpatın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Senirkent İlçesine bağlı Üçyol mevkindeki Turgaylar Soğuk Hava Deposu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (53) idaresindeki 03 AEL 589 plakalı otomobil ile R.K.' hakimiyetinde (50) olan patpat çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. (32), A.S.Ö. (13), İ.E.D. (12) yaralandı. Patpatta yolcu olarak bulunan Süleyman Köse (71) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA