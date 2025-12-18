Haberler

Isparta'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü H.A. ve yanında bulunan 17 yaşındaki Ş.A. yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Pazaryukarı Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hastane Caddesi'nde seyir halinde olan H.A. (20) idaresindeki 32 ARK 559 plakalı motosiklet ile aynı cadde üzerinde karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 32 YR 723 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.A. (17) isimli kadın yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

