Haberler

Isparta'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 07 BED 828 plakalı otomobil ile B.Ç. hakimiyetindeki 32 AEA 595 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan B.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.