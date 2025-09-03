Isparta'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 07 BED 828 plakalı otomobil ile B.Ç. hakimiyetindeki 32 AEA 595 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan B.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA