Isparta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde kırsal alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Yenişarbademli ilçesine bağlı kırsal bir alanda meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. Yangına Yenişarbademli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte itfaiye ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Yerleşim yerlerine yakın bir mesafeye kadar gelen yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA