Ispartalı Velilerden Tuvalet Kameralarına Suç Duyurusu

Ispartalı Velilerden Tuvalet Kameralarına Suç Duyurusu
Güncelleme:
Isparta'da bulunan bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi üzerine veliler savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda, okul yönetimi tarafından kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine güvenlik kameraları yerleştirildiği ortaya çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine bazı veliler okula gelerek incelemede bulundu. Tuvaletlerde kamera bulunmasına ilişkin görüntüleri kayıt altına alan veliler, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyalarından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup süreç müdürlüğümüzce takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ISPARTA

