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Isparta'da Narkotik Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı, 3'ü Tutuklandı

Isparta'da Narkotik Operasyonunda 6 Şüpheli Yakalandı, 3'ü Tutuklandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan'da yapılan 2 ayrı narkotik operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı, 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Nisan'da gerçekleştirilen 2 ayrı narkotik operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı.

Isparta il merkezinde dün düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda; 988 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 28 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü aynı gün adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Adli işlemleri süren 2 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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