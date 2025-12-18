Haberler

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Güncelleme:
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 235,69 gram esrar maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. İki şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, Şarkikaraağaç ilçesinde ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, 235,69 gram esrar maddesi ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
