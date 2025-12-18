Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, Şarkikaraağaç ilçesinde ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, 235,69 gram esrar maddesi ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı. - ISPARTA