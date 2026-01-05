Haberler

Isparta'da narkotik operasyonları: 9 tutuklama
Güncelleme:
Isparta'da son bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken toplamda 9 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişileri de yakaladı.

Isparta'da son 1 haftada yürütülen narkotik çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplam 9 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 1 haftada uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 7 bin 132 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 51,60 gram esrar, 1,10 gram kokain ve 2 adet ecstasy ele geçirildi. Gerçekleştirilen 11 yakalamada 12 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
