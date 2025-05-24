Isparta'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Bir Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Müderis Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan E. (62) idaresindeki 32 YN 868 plakalı Audi marka otomobil ile İsmail Ö. yönetimindeki 32 AES 569 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmail Ö., başını otomobilin ön camına çarparak yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA