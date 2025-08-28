Isparta'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç'a bağlı Ulvikale Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali U. hakimiyetindeki 07 CCT 060 plakalı otomobil ile Abdurrahman H. idaresindeki 32 AN 403 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi

Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait

Taciz iddialarının merkezindeki isimden itiraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.