Isparta'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şarkikaraağaç'a bağlı Ulvikale Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali U. hakimiyetindeki 07 CCT 060 plakalı otomobil ile Abdurrahman H. idaresindeki 32 AN 403 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA