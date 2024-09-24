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Isparta'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anında sürüklenerek savrulan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Saray Mahallesi Saray yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Kılınç (50) idaresindeki 32 ADT 507 plakalı motosiklet, Rasha Bayram (39) idaresindeki 32 AEL 730 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü 6 sürüklenirken, otomobil motosikleti altına alarak 10 metre sürükleyerek durabildi. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, ekiplerce kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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