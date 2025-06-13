Isparta'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, park halindeki araca çarparak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saat 21.45 sıralarında Isparta'nın Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi Turğut Özal Bulvarı Cenon Kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalvaç ilçe merkezinden Yeni Sanayi istikametine seyir halinde olan C.K. (17) idaresindeki 32 AFH 478 plakalı Küba marka motosiklet, kavşağa geldiği esnada kontrolden çıkıp yolun sağında park halinde bulunan 06 ABN 83 plakalı Tofaş marka aracın sol arka köşesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç sürücü motosikletiyle birlikte yaklaşık 10 metre boyunca sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde ambulans ekiplerince yapıldıktan sonra Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücü durumunun ağır olması sebebiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA