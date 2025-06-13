Isparta'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Isparta'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, park halindeki bir araca çarparak ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri genç sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, park halindeki araca çarparak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saat 21.45 sıralarında Isparta'nın Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi Turğut Özal Bulvarı Cenon Kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalvaç ilçe merkezinden Yeni Sanayi istikametine seyir halinde olan C.K. (17) idaresindeki 32 AFH 478 plakalı Küba marka motosiklet, kavşağa geldiği esnada kontrolden çıkıp yolun sağında park halinde bulunan 06 ABN 83 plakalı Tofaş marka aracın sol arka köşesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç sürücü motosikletiyle birlikte yaklaşık 10 metre boyunca sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde ambulans ekiplerince yapıldıktan sonra Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücü durumunun ağır olması sebebiyle Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD savaşa dahil olacak mı? Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Neden istifa ettiği ortaya çıktı
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı

İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı

Hamaney'den intikam yemini: Kendileri için acı bir son hazırladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.