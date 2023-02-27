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Isparta'da motoru arızalanan eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da motoru arızalanan eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

Isparta'da özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, bir motorunun arızalanması nedeniyle Senir Ovası'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Isparta'da özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, bir motorunun arızalanması nedeniyle Senir Ovası'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Olayda eğitmen pilot ve öğrenci hafif yaralandı.

Isparta'da özel uçuş okuluna ait bir eğitim uçağı, eğitmen pilot K.Ö. ve öğrenci Ö.K. uçuş yaptığı sırada havadayken motor arızası verdi. Eğitmen pilot K.Ö, Keçiborlu ilçesindeki Senir Ovası'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçakta hasar meydana gelirken, eğitmen pilot ve öğrenci hafif şekilde yaralandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta Pilot Senir 3. Sayfa Haberler

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