Isparta'da Modifiye ve Abartı Egzoz Denetimi Yapıldı

Isparta'da Modifiye ve Abartı Egzoz Denetimi Yapıldı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için 5 mahallede eş zamanlı denetimler yaparak kusurlu araçlara işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 mahalle ve Sav Kasabası'nda eş zamanlı yapılan denetimlerde araç ve şahıs sorgulamaları yapıldı, kusurlu bulunan araçlara işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla modifiye ve abartı egzoz denetimi gerçekleştirdi. Dün akşam saatlerinde Sav Kasabası, Vatan Mahallesi, Karaağaç Mahallesi, Kepeci Mahallesi ve Modernevler Mahallesi'nde 10 farklı noktada eş zamanlı uygulama yapıldı. Denetimler kapsamında araç ve şahıs sorgulamaları gerçekleştirildi. Kusurlu bulunan araçlara ise gerekli idari işlemler uygulandı. - ISPARTA

