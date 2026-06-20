Isparta'daki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Midibüste bulunan yolcuların tamamının kadın olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Emre C. idaresindeki 42 BFT 431 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralılardan biri kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi. Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Midibüsteki yolcuların tamamı kadın

Öte yandan kazaya karışan midibüste bulunan yolcuların tamamının kadın olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı