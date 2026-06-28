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Mermer ocağındaki şantiye barakasında çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

Mermer ocağındaki şantiye barakasında çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti
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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir mermer ocağında şantiye barakasında çıkan yangında 53 yaşındaki Haşim Özdemir hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki şantiye barakasında çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 10.12 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü Yıldızlar Mahallesi mevkiinde bulunan Demirkayalar Mermer Ocağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede bulunan barakanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 itfaiye aracı ve 1 arazöz ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının söndürülmesinin ardından barakada bulunan 53 yaşındaki Haşim Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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