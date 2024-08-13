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Isparta'da Kumar ve Fuhuş Operasyonu: 4 Kişiye Para Cezası

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Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda, kumar oynamaktan 4 kişiye para cezası verildi. Ayrıca, fuhuş yapmak suçundan 7 kişiye işlem yapıldı.

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince düzenlenen operasyonda, 4 kişiye kumar oynamaktan para cezası, 1 kişiye ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulandı. Ayrıca, 3 farklı adreste 7 kişiye fuhuş yapmak suçundan işlem yapıldı.

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Piri Mehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte yapılan kontrolde kumar oynandığı tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, kumar oynayan 4 şahsa 25 bin 700 TL para cezası uygulandı. 1 şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılarak 31 bin 200 TL paraya el konuldu. Ayrıca, 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 kişiye fuhuş yapmak suçundan işlem yapılarak 91 bin 840 TL para cezası uygulandı.

Ekiplerce 227 iş yerinin denetlendiği, 3 iş yerine mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Operasyon 3-sayfa Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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