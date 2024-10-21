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Isparta'da Kontrolsüz Kavşak Girişi Kazaya Neden Oldu

Isparta'da Kontrolsüz Kavşak Girişi Kazaya Neden Oldu
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Yalvaç ilçesinde kontrolsüz giriş yapan kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kavşağa kontrolsüz giriş yapan kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda çevre yolu istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali A. idaresindeki 32 YR 640 plakalı Hyundai marka kamyonet, Altı Kapı köyü kavşağına kontrolsüz giriş yaptığı esnada Şarkikaraağaç istikametinden Yalvaç istikametine seyir eden Mehmet B. hakimiyetindeki 34 GEM 532 plakalı Mitsubishi marka hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile kamyonette yolcu olarak bulunan Behriye A. araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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