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Isparta'da Kontrolden Çıkan Tır Kanalda Devrildi, Sürücü Yaralandı

Isparta'da Kontrolden Çıkan Tır Kanalda Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü yaralandı. Kaza sonrasında sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Isparta-Konya Karayolu Dedeçam Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ü. idaresindeki Scania marka 07 DEG 95 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü Kadir Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgi inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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