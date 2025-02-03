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Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kazada sürücü Mevlüt K. ve yolcu Ummuhan K. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Eğirdir İlçesi Mahmatlar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt K. (75) idaresindeki 32 EZ 494 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Mevlüt K. ve yolcu konumundaki Ummuhan K. (69) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mevlüt K. ve Ummuhan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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