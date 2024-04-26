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Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Düştü, Sürücü Yaralandı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına düştü ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin su kanalına düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Gelendost ilçesi Afşar köyü Üzüm Bağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (76) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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