Isparta'da otomobil ışıklarda bekleyen araca çarptı: 1 yaralı

Isparta'da otomobil ışıklarda bekleyen araca çarptı: 1 yaralı
Isparta'da kontrolden çıkan bir otomobilin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin kırmızı ışıkta duran araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi 142. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif D. idaresindeki 06 AU 4799 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
