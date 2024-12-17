Isparta'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Isparta-Konya karayolu Eğirdir ilçesi Miskinler Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Ç. idaresindeki 32 FT 259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Enes Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA