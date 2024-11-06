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Tartıştığı kiracısına bastonla saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi

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Isparta'da dükkan sahibi N.T. ile kiracısı İran uyruklu F.A. adlı kadın arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. N.T. elindeki bastonla saldırdığı F.A.'yı kolundan yaraladı. Şikayetçi olan F.A., saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi N.T. alçılı ayağı ile kiracısının dükkanına gelerek dükkanı boşaltması durumunda bugüne kadar olan bütün borcunu sileceğini söyledi. Ancak kiracı F.A., kiralarını zamanında ödediğini ve borcu olmadığını belirtti.

Bu duruma öfkelenen iş yeri sahibi, elindeki koltuk değneğiyle kiracısına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, çılgına dönen adamı güçlükle durdurdu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Kiracı F.A. tarafından anbean kaydedilen görüntülerde, yaşanan arbede ve çevredeki vatandaşların müdahale anları dikkat çekti.

Tartıştığı kiracısına bastonla saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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