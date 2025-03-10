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Isparta'da Kerpiç Evde Yangın: Can Kaybı Yok

Isparta'da Kerpiç Evde Yangın: Can Kaybı Yok
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Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı İbişler köyünde bir kerpiç evde çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı İbişler köyünde kerpiç bir evde çıkan yangında şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, alevler evi tamamen küle çevirerek kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sütçüler ilçesine bağlı İbişler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan kerpiç bir evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler evi sardı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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