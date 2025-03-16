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Isparta'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Isparta'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Isparta'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Batı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 32 AEV 528 plakalı otomobil ile 32 ACA 051 plakalı Peugeot marka otomobil bulvar üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Kazada ağır yaralanan Ali Osman Pezer, Ahmet Taha Özet ve isimleri henüz öğrenilemeyen üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Ahmet Taha Özet ve Ali Osman Pezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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