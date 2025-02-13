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"Ava gidiyorum" deyip kaybolan gençten acı haber

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Isparta'da "Ava gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri kaybının 3'üncü gününde çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek (16) 10 Şubat'ta "Ava gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, aynı akşam kayıp ihbarında bulundu.

EKİPLER KEMAL İÇİN SEFERBER OLDU

İhbar sonrası, Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber oldu. Arama çalışmalarına, termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de dahil edildi.

3 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Aydın'dan gelen Jandarma insansız hava aracı da bölgedeki aramalara katıldığı, ekiplerin kayıp çocuğu bulmak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği çalışmaların 3. gününde acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri Kemal Aksüzek'in cesedine ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Bu ülkede zorunlu eğitim 12 yıl değil mi, 16 yaşında çocuk okula gitmiyor mu nasıl çobanlık yapar ve tüfekle gittiyse ava tüfek kimin tüfeği, 16 yaşında çocuğun avda ne işi var, doğru düzgün soruşturma yapılmalı ve ailesi de yargılanmalı mutlaka

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Haber Yorumlarıerge_nekon:

yazık olmuş Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

o yaşta bi çocupun avda ne işi var nedensz gönderilmiş ki Allah rahmet eylesin

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