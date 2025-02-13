"Ava gidiyorum" deyip kaybolan gençten acı haber

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek (16) 10 Şubat'ta "Ava gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, aynı akşam kayıp ihbarında bulundu.

EKİPLER KEMAL İÇİN SEFERBER OLDU

İhbar sonrası, Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber oldu. Arama çalışmalarına, termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de dahil edildi.

3 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Aydın'dan gelen Jandarma insansız hava aracı da bölgedeki aramalara katıldığı, ekiplerin kayıp çocuğu bulmak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği çalışmaların 3. gününde acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri Kemal Aksüzek'in cesedine ulaştı.