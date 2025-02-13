"Ava gidiyorum" deyip kaybolan gençten acı haber
Isparta'da "Ava gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri kaybının 3'üncü gününde çocuğun cansız bedenine ulaştı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek (16) 10 Şubat'ta "Ava gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, aynı akşam kayıp ihbarında bulundu.
EKİPLER KEMAL İÇİN SEFERBER OLDU
İhbar sonrası, Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber oldu. Arama çalışmalarına, termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de dahil edildi.
3 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ
Aydın'dan gelen Jandarma insansız hava aracı da bölgedeki aramalara katıldığı, ekiplerin kayıp çocuğu bulmak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği çalışmaların 3. gününde acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri Kemal Aksüzek'in cesedine ulaştı.