Isparta'da hafif ticari araçla çarpışan Tofaş otomobildeki 4 kişi yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve yanındaki yolcular yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 1493. Yeni Sokak ile 1492. Depo Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. idaresindeki 42 AOB 17 plakalı Tofaş marka otomobil ile Betül D. idaresindeki 32 SH 253 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, Tofaş otomobil sürücüsü Ahmet Y. ile yanındaki Tuğçe Y., Aysel D.Y. ve Resul E.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
