Isparta'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Isparta'da Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Isparta-Konya kara yolu üzerindeki 101. Çevreyolu Caddesi sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. yönetimindeki 32 SE 006 plakalı otomobil ile Ramazan Ç. idaresindeki 42 DS 316 plakalı başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa E. ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan Ramazan C. ile diğer aracın sürücüsü Ramazan Ç. ve yolcu Eşe Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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