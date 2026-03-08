Isparta'da bir haftada 43 aranan şahıs yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 25 binin üzerinde kişi sorgulanırken, 43 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 14 binden fazla araç da kontrol edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 25 bin 179 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 43 kişi yakalandı. Ayrıca ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 14 bin 820 araç kontrol edildi. Denetimlerde kusuru tespit edilen araç sürücülerine ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı