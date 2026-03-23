Isparta'da bir haftalık denetimlerde 28 aranan şahıs yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 37 binden fazla kişi sorgulanırken, 28 aranan şahıs yakalandı, 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 15–21 Mart 2025 tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 37 bin 240 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimler kapsamında ayrıca 20 bin 106 araç kontrol edildi. Uygulamalarda 5 ruhsatsız silah ele geçirilirken, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı