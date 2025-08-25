Isparta'da Kapsamlı Polis Denetimleri: 15 Gözaltı

Isparta'da Kapsamlı Polis Denetimleri: 15 Gözaltı
Isparta İl Emniyet ekipleri tarafından il genelinde 17-23 Ağustos tarihleri arasında polis sorumluluk bölgelerinde yürütülen denetimlerde; 33 bin 447 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı. Trafikte yapılan kontrollerde ise 19 bin 895 araç incelendi, 2 bin 517 sürücüye işlem uygulandı. Ayrıca uygulamalarda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
