Isparta'da Kapsamlı Polis Denetimleri: 15 Gözaltı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. 33 bin 447 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet ekipleri tarafından il genelinde 17-23 Ağustos tarihleri arasında polis sorumluluk bölgelerinde yürütülen denetimlerde; 33 bin 447 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 15 kişi yakalandı. Trafikte yapılan kontrollerde ise 19 bin 895 araç incelendi, 2 bin 517 sürücüye işlem uygulandı. Ayrıca uygulamalarda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA