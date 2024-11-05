Isparta'da Kanser Nedeniyle İki Emekli Asker ve Polis Son Yolculuklarına Uğurlandı

Isparta'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden emekli astsubay ve emekli polis memuru son yolculuklarına uğurlandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, emekli Havacı Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Arslan Erdoğdu (64) hayatını kaybetti. Bir süre önce lösemi teşhisi konulan ve tedavi sürecine rağmen mücadeleyi kaybeden Erdoğdu, 5 çocuk babasıydı.

Yalvaç ilçesinden emekli polis memuru Yılmaz Arıkan da (74) mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. 4 yıl boyunca kanser tedavisi gören Arıkan, 2 çocuk babasıydı. Cenazeleri Devlethan Camii'ne getirilen Erdoğdu ve Arıkan'ın naaşları, burada düzenlenen törenle uğurlandı. Yapılan duaların ardından, Arıkan'ın cenazesi askeri törenle Görgü Orta mahalle mezarlığına defnedilirken, Erdoğdu'nun cenazesi ise Abacılar mahallesi mezarlığına defnedildi. - ISPARTA