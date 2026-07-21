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Kovada yakılan kağıtlar tekrar alevlendi, yangın eve sıçramadan söndürüldü

Kovada yakılan kağıtlar tekrar alevlendi, yangın eve sıçramadan söndürüldü
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Yalvaç'ta bir ev sahibinin kovada yaktığı kağıtların tekrar alevlenmesiyle çıkan yangın itfaiye tarafından eve sıçramadan söndürüldü.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki katlı evin önünde kovada yakılıp söndü sanılan kağıtların tekrar alevlenmesiyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Isparta Yalvaç Saray Mahallesi Mizan Sokak'ta bulunan iki katlı kerpiç evin önünde meydana geldi. Ev sahibi S.Ö. atık olarak biriken kağıt parçalarını, evin girişindeki zeminde dilimlenmiş ağaç kütüklerinin yanında metal kovada yakarak söndürdü, daha sonra oradan ayrıldı. Söndü sanılan kağıtların tekrar alev alıp kütüklere sıçraması üzerine yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın eve sıçramadan söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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