Isparta'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Isparta'da KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet kapsamında işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün yaptıkları çalışmada yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirdi. Operasyonda 3 adet 7,65 ve 6,35 mm çapında tabanca, 4 adet av tüfeği, 36 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör, 144 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet avcı bıçağı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA