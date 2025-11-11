Haberler

Isparta'da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Isparta'da gerçekleştirilen operasyonda, KOM ekipleri tarafından çok sayıda tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet nedeniyle işlem yapıldı.

Isparta'da KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet kapsamında işlem yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün yaptıkları çalışmada yasa dışı silah ve mühimmat ele geçirdi. Operasyonda 3 adet 7,65 ve 6,35 mm çapında tabanca, 4 adet av tüfeği, 36 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör, 144 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet avcı bıçağı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

