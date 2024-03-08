Isparta'da Kaçak Kerevit Avcılığına Operasyon

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde 200 adet kerevit pinteri ele geçirildi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından Eğirdir Bağören-Barla köyü kıyı şeridinde denetim gerçekleştirildi. Denetimde kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet su içerisine bırakılmış kerevit pinteri tespit edildi. Pinterlerden çıkan yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki canlı kerevit ekipler tarafından Eğirdir Gölü'ne salındı. - ISPARTA