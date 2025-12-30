Isparta'da kaçak içki ve parfüm operasyonu: 4 şüpheliye adli işlem

Isparta Jandarma ekiplerince son bir ayda Gönen, Keçiborlu ve Şarkikaraağaç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yüzlerce litre el yapımı alkollü içki ile kaçak parfümler ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir ay içerisinde Gönen, Keçiborlu ve Şarkikaraağaç ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 650 litre el yapımı şarap, 40 litre etil alkol, 100 litre el yapımı viski, 15 litre el yapımı rakı, 40 kilogram anason, 1 adet damıtma sistemi, 1 adet alkol ölçüm aleti, 1 adet sıvı ölçer aleti, 1 adet viski aroması, 1 adet rakı aroması ile 41 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA