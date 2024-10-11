Isparta'da JAK Ekiplerinden Arama Kurtarma Tatbikatı
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatın amacı, kanyonlarda yaşanabilecek mahsur kalma ve yaralanma olaylarına karşı etkinliği artırmak.
Isparta'da JAK ekiplerince arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın, kanyonlarda meydana gelebilecek mahsur kalma ve yaralanma olaylarına etkinliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. - ISPARTA